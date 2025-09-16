Migración guatemalteca pondrá a prueba paso ágil en fronteras con El Salvador

-

Este método tiene como objetivo un tránsito rápido y seguro en las fronteras, indicaron las autoridades.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que a partir de este martes 16 de septiembre, los viajeros que ingresen o salgan vía terrestre, entre Guatemala y El Salvador, podrán acceder en una modalidad de paso ágil.

Este procedimiento forma parte de una fase de prueba operativa, el cual está diseñado para brindar un tránsito rápido y seguro, indicaron las autoridades.

Aplica únicamente para ciudadanos de los países que integran el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), quienes podrán efectuar su registro migratorio sin necesidad de descender de sus vehículos.

El IGM aclaró que esta modalidad no aplica para quienes viajen con niñas, niños o adolescentes (NNA), ni para ciudadanos de países clasificados en las categorías B y C, restricción establecida por motivos de seguridad.

Con esta modalidad, las personas no tendrán necesidad de descender de los vehículos. (Foto: IGM)

Puestos fronterizos habilitados

Valle Nuevo – Las Chinamas

San Cristóbal – Anguiatú

El Jobo – San Cristóbal

La Hachadura – Pedro de Alvarado

Durante las próximas dos semanas se realizarán estas pruebas operativas con el objetivo de garantizar que el sistema funcione de manera óptima y sin contratiempos, comentó el IGM.