¡Prepárate! Anuncian el primer Festival del Tamal en Antigua Guatemala

El evento se realizará el fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
TE PUEDE INTERESAR: Volcán de Fuego hace erupciones con la luna creciente de fondo
La Municipalidad de Antigua Guatemala anunció la realización del primer Festival del Tamal ha desarrollarse en la aldea Santa Ana.
El mismo se estará llevando a cabo el próximo sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el horario de 11:00 a 22:00 horas.
Dicha entidad estará brindando servicio de bus gratuito desde la Plaza Mayor hacia Santa Ana, lugar del evento.
El evento es organizado por la alcaldía auxiliar de Santa Ana con el apoyo de municipalidad de Antigua Guatemala, por lo que las autoridades hacen la cordial invitación para asistir al festival.
Para registrarte a esta actividad, lo puedes hacer por medio del siguiente enlace: https://forms.gle/oVrAqYRtz7HL79sU8.