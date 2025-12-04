Volcán de Fuego hace erupciones con la luna creciente de fondo

-

El volcán de Fuego realizó entre 5 y 9 erupciones por hora durante la madrugada de este jueves 4 de diciembre.

Durante la madrugada de este jueves 4 de diciembre, una cámara de seguridad logró grabar las constantes erupciones del volcán de Fuego con la luna de fondo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) informó que durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves se registraron explosiones de características débiles, moderadas y fuertes, capaces de generar retumbos audibles a distancias de hasta 20 kilómetros.

Entre las 4:18 y 4:30 de la madrugada las imágenes quedaron grabadas de cuando el coloso de Fuego realizó algunas de las erupciones leves acompañadas de la luna gibosa creciente, la cual estuvo al fondo del mismo y horas antes de pasar a ser Super Luna, por la fase de luna llena que está por completarse.

Mira aquí el video:

A pesar de no representar un mayor peligro, las autoridades recomiendan evitar acercarse a la zona del cráter y la meseta, ya que las explosiones con características débiles y moderadas se registran en un rango de 5 a 9 por hora.

Las mismas son acompañadas de columnas de ceniza de hasta 4,800 metros sobre el nivel del mar, que se dispersan hacia el oeste y noroeste a distancias de 10 a 40 km.

Además, el Insivumeh señaló que se observó la caída de material incandescente alrededor del cráter, el cual cae hacia las barrancas Ceniza, Taniluyá, Seca, Santa Teresa, Trinidad, Las Lajas, El Jute y Honda, descendiendo en algunas ocasiones hasta el límite de la vegetación.

Asimismo, no se descarta la caída de ceniza fina en Panimaché I, Morelia, Panimaché II, Santa Sofía, El Porvenir, Finca Palo Verde, Sangre de Cristo, Yepocapa y otras, dijo el Insivumeh.

Una de las fuertes erupciones se registró a las 5:23 horas de este mismo 4 de diciembre, la cual también quedó grabada por la cámara de seguridad, mira a continuación: