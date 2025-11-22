Show aéreo, paracaidismo y rescate en Open Base 2025

Avionetas y pilotos mostrarán su destreza en emocionantes acrobacias aéreas.
Ejército de Guatemala anuncio su próximo Open Base 2025, una exposición que dará lugar dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en la Avenida Hincapié de la zona 13.
Este próximo domingo 30 de noviembre desde las 9:00 hasta las 15:00 horas podrás vivir de esta experiencia gratuita.
Dentro de las actividades anunciadas están:
• Aeronaves acrobáticas
• Saltos de paracaidismo
• Demostración del Escuadrón de Helicópteros y Brigada Humanitaria de Rescate
Además que se contará con una colección de autos deportivos expuestos para conocer en tu visita.