¡Desde las alturas! Así luce el Festival Navideño de la ciudad (video)

La magia de la Navidad llega al Centro Histórico a través de las actividades municipales.
Puede interesarle: ¡Frío con fuertes vientos! Así estará el clima este fin de semana
A partir del 21 de noviembre al 22 de diciembre, las familias guatemaltecas podrán vivir una experiencia especial en el Festival Navideño, organizado por la Municipalidad de Guatemala.
Este festival estará instalado en el Parque Central, frente a la Catedral Metropolitana, desde las 10:00 a 22:00 horas.
Y así lució desde lo alto en su primer día de apertura:
Toboganes, bazares, show musicales, entre otras actividades, estarán disponibles para pasar esta temporada de una manera divertida.
Una de las atracciones más esperada es la pista de patinaje.
Además, en este lugar próximamente se vivirá el increíble Mapping Fantástico sobre la Catedral Metropolitana, del 19 al 22 de diciembre, donde se proyectará en su estructura emblemáticas escenas navideñas.
Las presentaciones se realizarán en 3 horarios: a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.