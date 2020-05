Mujer, a punto de ser desalojada por falta de pago, pide ayuda

Muchos guatemaltecos se ven en la necesidad de tener que salir para comer, porque no tienen bienes, ni quién vele por ellos. Ese es el caso de doña Any, quien ruega por ayuda.

El fotógrafo y montañista Jairo Joel Quintanilla subió a sus redes sociales una imagen que se hizo viral rápidamente. En ella se veía una mujer de avanzada edad, junto a su perrita, con un cartel donde pedía apoyo económico. Acompañó la imagen con el texto: “Me contó que de no reunir el dinero para pagar dónde vive, la sacará el dueño del cuarto a la calle... Me dijo (mi perrita me preocupa) solo quiero que esté bien”.

“ Mi familia es toda aquella persona que me regale una moneda en la sexta ”

Ana Isabel Quilo Ayala, nació con ceguera total, fue adoptada de niña y así fue como conoció sobre el amor y la felicidad. Sus padres adoptivos le brindaron dos apellidos y una oportunidad de vida, sin embargo, cuando ambos fallecieron, ella quedó en la calle. Y bajo esas condiciones aprendió a vivir.

Cumplió 54 años y pese a lo difícil de su historia, es una mujer alegre, llena de alegría y amor. Compra calcetas o cualquier producto para vender.

En otras oportunidades también le ha costado reunir el dinero para pagar, pero dice que Dios no las desampara. (Foto Facebook)

“La pura necesidad es la que me hace salir, yo quizá todavía debería estar en cama porque me operaron de la vesícula, pero hay que comer”. Doña Any nos explica que hace menos de un mes la intervinieron, pero ni el dolor la detiene “yo puedo pasar hambre, pero mi Osita no" (refiriéndose a su perrita).

Que Doña Any esté en la calle en estos tiempos es muy peligroso, es asmática y a veces se enferma gravemente por ello, pero eso tampoco la detiene. Vende sus artículos sobre la sexta avenida de la zona 1, frente al McDonald's.

Deuda que la podría dejar en la calle

Doña Any paga Q400 al mes para alquilar un cuartito en la 14 avenida, 7-31 de la zona 1, atrás del mercado Colón. Pero desde hace dos meses no ha podido pagar, pues la pandemia ha disminuido sus ventas. Su deuda asciende a Q800 y debe cancelarla en los primeros días de junio, de lo contrario será desalojada.

“Aparte de ser vendedora ambulante también canto en la calle (detalla con mucha alegría) me gustan los coros cristianos y las alabanzas porque Dios me ha bendecido con el don de la canción. Tengo 15 años de cantar en la calle”. Hizo una pequeña pausa mientras tosía, dijo estar bien y siguió explicando con una sonrisa amplia:

“A veces me piden canciones del mundo, entonces me gusta cantarle al amor. Canto de Pedro Infante, de José Luis Perales, de José Alfredo Jiménez, todas las que hablen de mucho amor”.

Ella no pierde ni la sonrisa ni la fe, pese a las dificultades que vive día a día. (Foto Facebook)

Cómo ayudarla

Llámala directamente o puedes hacerle un depósito, estos son sus datos:

Ana Isabel Quilo Ayala teléfono 43390 16602

Cuenta de ahorro (a su nombre) número: 4339016602 Banrural Ahorro.

Quedarse en la calle, en estos momentos representaría un doble riesgo para doña Any y su amiga Osita. Es tiempo de ayudarle.

