Abuelitos viven en el abandono y necesitan tu ayuda

Francisca Noj García, de 81 años de edad, y Juan Francisco Vicente, de 75, no tienen casa y sus pertenencias se reducen a un techo de plástico y láminas rotas, y una cama. Estos esposos no han sido apoyados por sus familias, y no cuentan siquiera con servicio de luz.

Viven en la 13 calle, en el último callejón de la zona 4, en el lugar conocido como Cantón Perú, Retalhuleu. Viven de lo poco que Don Francisco pueda generar cortando leña. Unos días Q30, otros Q40.

Los abuelos Francisca y Franciso. (Fotos Facebook Celeste Guzmán)

“Aunque sea para nuestra comida”, dice el hombre visiblemente cansado. En casa no están más que ellos dos y unas gallinas. Doña Francisca cuenta que su esposo le repite que si estuvo con ella cuando fue joven y bella, estará con ella con más motivos ahora en la vejez. El amor no es un problema, es lo único que sobra en ese pequeño hogar.

Doña Francisca padece ceguera, sordera y los males típicos de su edad. Su andar es corto, pesado, lleno de dolor de abandono y corporal.

ASÍ CUENTA SU HISTORIA:

Explica que tiene más de 2 años de haber perdido la visión y eso le perjudicó grandemente, pues antes se dedicaba a “lavar ajeno” y vender comida. Con su esposo al campo y ella redoblando esfuerzos, nunca faltó qué comer para ellos y para sus hijos. Hoy los hijos no están y los abuelos se encuentran en abandono total.

ASÍ PLANEAN LA CONSTRUCCIÓN DE SU NUEVA CASA:

Así transcurrían sus días hasta que Celeste Guzmán llegó a ellos y se propuso apoyarles, como ya ha hecho en otros 45 casos más. Ella junto con amigos y familia crearon un grupo llamado “Good Chapin 2 Reu”, en el que ahora unifican esfuerzos y hacen hasta lo imposible por apoyar en casos como este.

OTRO CASO DE ESTOS JÓVENES RETALTECOS: La familia que necesita ayuda de los guatemaltecos

Celeste le cuenta a Soy502 que con su equipo recaudaron fondos y están iniciando con la construcción de un hogar digno para ambos abuelitos. Ellos les han llevado víveres a los abuelos para que se puedan alimentar en diversas oportunidades y les han proveído también de servicios médicos. Actualmente están organizándose para que la abuela Francisca pueda tener una operación y recobre la vista de uno de sus ojos, pues el otro los médicos lo han dado por perdido.

Súmate y apoya

Para apoyarles puedes comunicarte al teléfono (502) 51153414, para organizar entrega de muebles, ropa o víveres.

O bien, puedes hacer un donativo a la cuenta monetaria número 582001219-2 del Banco Industrial a nombre de Amparo Celeste Guzmán Zepeda.

Por ahora los abuelitos vivirán en la casa de Celeste durante el tiempo que tarden en construir su casita.

A través del canal de YouTube podrás ir viendo cómo se van invirtiendo los fondos y principalmente, como con un esfuerzo conjunto, se logra cambiar la vida de este matrimonio amoroso que hoy necesita de nuestro apoyo.





INFÓRMATE:

Guatemaltecos hacen dinero reciclando y sin salir de casa

Zoológico La Aurora pide apoyo durante la pandemia

Israel encuentra antídoto eficaz contra el Coronavirus Covid-19

Familia hondureña rompe el toque de queda para "rogar por comida" ¿Qué se sabe de los efectos del nuevo coronavirus en los niños? Ciervos descansan en parque de Japón ante la ausencia humana