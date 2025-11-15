El fuerte destello que captó la cámara del volcán de Fuego (video)

Muchos usuarios fueron sorprendidos por un extraño fenómeno en el cielo, el cual iba acompañado de un destello verde de luz.
Un bólido desplazándose por el cielo fue lo que reportan haber visto los usuarios en redes sociales, durante esta madrugada.
Por medio una transmisión en vivo del volcán de Fuego, ubicado en los límites de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, se logró evidenciar este fenómeno del cielo.
Ese destello verde en la cima del coloso podría ser el reflejo de un rayo. Autoridades aún no confirman el fenómeno.