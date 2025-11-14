El viento soplará más fuerte este sábado 15 de noviembre

El Insivumeh alerta sobre un marcado descenso de temperatura por la noche y madrugada. Se recomienda abrigarse ante el frío y el viento acelerado que continuará durante el día.
Para este sábado 15 de noviembre se espera bastante nubosidad durante el día, con posibles lloviznas en Petén, Franja Transversal del Norte y Caribe.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en el resto del país habrá pocas nubes. Sin embargo, el viento acelerado continuará durante el día.
Por la tarde se prevén lluvias intermitentes en Petén, Alta Verapaz e Izabal.
Habrá un marcado descenso de la temperatura por la noche y madrugada, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse bien.