El batacazo de Antigua que deja a Comunicaciones temblando por la clasificación

Antigua hizo se dio gusto en estadio Pensativo, en donde desnudó a Comunicaciones al derrotarlo 3-1 y le complicó más las aspiraciones de meterse en el lote de los ocho clasificados a la liguilla, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025.

A los blancos, una victoria los hacía dar un tremendo salto del undécimo lugar al octavo, la última plaza para las rondas finales, pero lo que mal empieza mal acaba, ya que a los 10 segundos de juego recibieron un baldazo de agua fría del argentino Enzo Fernández.

Pitó el arranque Wildomar García, los coloniales jugaron hacia atrás y conectaron un trazo largo que quebró la defensa. Falló Samuel Camacho al intentar rechazar de cabeza, luego Elsar Cruz y Fernández aprovechó para encarrilarse y soltar un zurdazo inatajable para Fredy Pérez.

No fue la noche para el defensor Cruz, quien también tuvo que ver en el doblete de Kevin Macareño. En el 69, el atacante colonial se le anticipó en un pase filtrado para definir cruzado y en el 84, a centro desde la derecha, tras una cobertura pasiva, finiquitó el triunfo panzaverde con un cabezazo.

Después de ser madrugados, los cremas tuvieron la posesión del esférico, pero las impresiciones fueron marcando su destino. Lynner García fue uno de los más insistentes. De hecho, de sus botines salió la mejor ocasión. Un remate dentro del área que Estuarso Sicán supo repeler.

El timonel argentino Iván Sopegno agitó el banquillo y con la entrada de José Contreras en el segundo tiempo había un rayo de esperanza. El "Moyo" marcó la igualdad provisional con un penal a lo Panenka, en el 66, después de una falta de Héctor Prillwitz sobre Érick Lemus.

Lo de los capitalinos más bien fue como una estrella fugaz, ya que dos minutos más tarde Macareño, llegado desde el banquillo, recuperó la ventaja antigueña y por si las dudas en la recta final, antes de un tiro suyo tapado por Pérez y otro remate de Dewinder Bradley al poste, le puso la tapa al pomo.