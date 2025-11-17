Listado: todas las selecciones que están clasificadas al Mundial

Noruega y Portugal se clasificaron este domingo para el Mundial 2026 y ya son 32 las selecciones que inscribieron su nombre en el torneo que organizarán en junio y julio próximo México, Estados Unidos y Canadá.
MÁS DE LAS ELIMINATORIAS: Haaland lleva a Noruega al Mundial y envía a Italia al repechaje
La selección liderada por Erling Haaland, autor de un doblete, goleó 4-1 a Italia en Milán y mandó a la Azzurra al repechaje como última oportunidad para estar en Norteamérica.
Noruega termina la fase de grupos como líder de la llave I, con pleno de victorias y 24 puntos y vuelve a un primer Mundial desde Francia 1998.
Portugal, por su parte, goleó en Oporto por 9-1 a Armenia sin el suspendido Cristiano Ronaldo, con sendos tripletes de Joao Neves y Bruno Fernandes.
El equipo luso, dirigido por el español Roberto Martínez, jugará el noveno Mundial de su historia.
De esta manera, ya son 31 las selecciones que obtuvieron su boleto. Quedan 16 plazas por atribuir para un Mundial que por primera vez disputarán 48 selecciones.
Países clasificados para el Mundial de 2026:
Zona Concacaf: Estados Unidos, México, Canadá (organizadores) (3)
Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (6)
Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal (5)
Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Catar, Arabia Saudita (8)
Zona Oceanía: Nueva Zelanda (1)
Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica (9)
Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: República Democrática del Congo, Bolivia y Nueva Caledonia