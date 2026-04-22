Trump afirma que Irán suspendió la ejecución de ocho mujeres a petición suya

-

Las mujeres habrían sido ejecutadas por participar en manifestaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 22 de abril, que a petición suya, las autoridades iraníes habían cancelado la ejecución de ocho mujeres manifestantes.

Asimismo, aseguró que de las ocho mujeres, cuatro serían liberadas de inmediato y que el resto cumplirá un mes de cárcel. "Muy buenas noticias", celebró el mandatario en su red Truth Social, y añadió: "Estoy muy agradecido a Irán y a sus dirigentes por haber atendido mi petición".

Teherán había desmentido el martes que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte y dijo que Trump "se ha equivocado una vez más por informaciones falsas".

En Irán se siguen viviendo momentos de tensión ante las penas de muerte. (Foto: AFP)

Irán ha ejecutado regularmente a opositores y prisioneros políticos como parte de la represión policial tras las protestas masivas del año pasado.

Hasta ahora no se ha podido confirmar sobre estas amenazas de ejecución ni la identidad de todas las mujeres cuyas fotografías reprodujo el martes el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump reprodujo también un mensaje de la cuenta de X de un activista llamado Eyal Yakoby, que contenía las fotografías de ocho mujeres no identificadas, acompañado del mensaje: "La República Islámica de Irán se prepara para ahorcar a ocho mujeres".

Masih Alinejad, una opositora iraní radicada en Estados Unidos, publicó en X los nombres de ocho mujeres, todas detenidas, según ella, en relación con nuevas manifestaciones que ocurrieron en enero.

"Digan sus nombres", escribió la activista, afirmando que una de las mujeres detenidas tenía 16 años.

Say their names:

Their names are as follows:

Bita Hemmati

Ghazal Ghalandari

Golnaz Naraghi

Venus Hossein Nejad

Panah Movahedi

Ensieh Nejati

Mahboubeh Shabani

Diana Taher Abadi

https://t.co/AO9opsbAPA — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) April 21, 2026

*Con información de AFP