Reprograman continuación del juicio del caso Stuart, vinculado a alias Chamalé

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La audiencia de continuación de juicio contra Marvin Estuardo Alfaro Bravo, conocido como "Stuart" y vinculado a alias Chamalé, fue reprogramada para el 7 de julio.

Para el 7 de julio fue reprogramada la audiencia de continuación del juicio contra Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuart", por el Tribunal Décimo de Sentencia Penal.

Durante la audiencia de este día, solo se presentaron dos testigos propuestos por la defensa, situación que llevo al Tribunal a aplazar dicha actividad para escuchar las declaraciones pendientes.

Para el 7 de julio fue aplazada la audiencia de continuación del juicio contra Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuart", acusado de lavado de dinero. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/mmMPn6wixn — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 22, 2026

Alfaro Bravo es señalado del delito de lavado de dinero por el Ministerio Público (MP), quien lo señala de liderar una estructura criminal vinculada al narcotraficante extraditado a Estados Unidos, Juan Ortíz, más conocido como "Chamalé".

Es de señalar que durante la captura de "Stuart" se decomisaron 14 vehículos de lujo, adquiridos presuntamente con dinero procedente del trasiego de drogas.

Además, según el MP, Alfaro era detective de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC).

Sobre los hechos

Según la investigación del MP, Alfaro Bravo es el líder de una estructura criminal que se dedicaba al lavado de dinero a la organización de Ortiz, conocido más como Chamalé.

Alias "Stuart" fue detenido en el 2020, en una lujosa casa en Ciudad San Cristobal, en donde además tenía 91 vehículos de lujo.