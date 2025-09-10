Exalcalde Víctor Alvarizaes enfrentará audiencia en 2026 por campaña encubierta

-

Un Juzgado reprogramó para enero de 2026 la audiencia contra el exalcalde Víctor Alvarizaes, acusado de usar fondos públicos con fines electorales.

El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal reprogramó para el 13 de enero de 2026 la audiencia de etapa intermedia en el proceso penal contra el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, vinculado al caso conocido como "Día de la Madre".

Por inasistencia del MP, se suspendió la audiencia de etapa intermedia del caso contra el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Victor Alvarizaes. (Foto: Wilder López/Soy502)

La audiencia fue suspendida por el juez suplente Arnulfo Carrera, debido a la incomparecencia del Ministerio Público (MP), lo que impidió continuar con el desarrollo de la diligencia.

Según la Fiscalía contra Delitos Electorales, Alvarizaes es señalado por el delito de abuso de autoridad con fines electorales, al supuestamente haber utilizado fondos municipales en 2015 para organizar un evento que, aunque fue presentado como una celebración por el Día de la Madre, en realidad tuvo fines proselitistas.

La investigación del MP sostiene que la celebración del Día de la Madre fue una fachada para promover la imagen de Alvarizaes como candidato a la alcaldía. (Foto: Soy502/Archivo)

La investigación sostiene que la actividad fue una fachada para promover la imagen de Alvarizaes como candidato a la alcaldía en las elecciones de 2019, cuando buscaba retornar al cargo con el ya extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

El MP señala que se emplearon indebidamente los recursos públicos para beneficiar políticamente al entonces jefe edil y reforzar su campaña, lo que constituye una violación a la normativa electoral vigente.

Con la reprogramación, se espera que el próximo año el juzgado determine si el exfuncionario debe enfrentar juicio por los hechos que se le imputan.

El exalcalde Victor Alvarizaes promovía su imagen en busca de su reelección a la alcaldía de Santa Cataina Pinula. (Foto: Redes Sociales)