Aplica a una Maestría Europea y cambia tu futuro

Estudia una maestría con respaldo europeo y transforma tu futuro.
EUDE, a través de Segeplan, te ofrece la oportunidad de cursar maestrías de alto nivel con una beca parcial en el área de negocios y administración, fortaleciendo tus competencias.
Puedes aplicar en MBA, Marketing Digital, Comercio, Recursos Humanos, Finanzas, Medioambiente y Building Information Modeling.
La beca puede ser presencial y online. El tiempo de duración es de 1 año.
Requisitos
- Ser de nacionalidad guatemalteca
- Tener una licenciatura
- Hoja de vida actualizada
- Certificado de notas de pregrado detallado por semestre/curso
Para postularte ingresa aquí.
Tienes hasta el 31 de diciembre para aplicar.