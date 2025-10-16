Aplica a una Maestría Europea y cambia tu futuro

Versión Impresa
  • Por Jessica González
16 de octubre de 2025, 15:19
La beca puede ser presencial o en línea. (Foto: archivo/Soy502)

Estudia una maestría con respaldo europeo y transforma tu futuro.

EUDE, a través de Segeplan, te ofrece la oportunidad de cursar maestrías de alto nivel con una beca parcial en el área de negocios y administración, fortaleciendo tus competencias.

Puedes aplicar en MBA, Marketing Digital, Comercio, Recursos Humanos, Finanzas, Medioambiente y Building Information Modeling.

La beca puede ser presencial y online. El tiempo de duración es de 1 año.

Requisitos

  • Ser de nacionalidad guatemalteca
  • Tener una licenciatura
  • Hoja de vida actualizada
  • Certificado de notas de pregrado detallado por semestre/curso

Para postularte ingresa aquí.

Tienes hasta el 31 de diciembre para aplicar. 

