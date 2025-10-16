¿Buscas trabajo? El Irtra anuncia nuevas oportunidades de empleo

El Irtra anunció nuevas plazas vacantes para los guatemaltecos estén en busca de una oportunidad laboral.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció tres vacantes disponibles.
Los puestos disponibles son:
1. Masajista
Debes tener amplios conocimientos de técnicas utilizadas en el servicio de masaje.
También experiencia comprobada en servicio y atención al cliente, así como conocimientos actualizados y modernos de masajes.
Envía tu CV a asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica el puesto Masajista. Tienes hasta el 21 de octubre.
2. Encargado de área deportiva
Si eres estudiante de los primeros tres años de Licenciatura en Deportes o carrera a fin, puedes aplicar.
Solicitan experiencia como entrenador de gimnasio y disponibilidad de horario.
Envía tu CV a reclutamiento.reu@irtra.org.gt e indica el puesto Encargado de área deportiva. Tienes hasta el 21 de octubre.
3. Salvavidas
Debes tener una condición física aceptable, disponibilidad de horario y cómo mínimo diploma de diversificado. De preferencia, Maestro de Educación Física.
Envía tu CV a asisrrhh2.reu@irtra.org.gt e indica el puesto Salvavidas. Tienes hasta el 21 de octubre.