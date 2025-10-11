El apoyo de la VAS por derrumbe en el km. 24

Se suman gestos de solidaridad tras derrumbe del km. 24, CAES.
Por medio de un comunicado oficial, la VAS informó que habilitará el paso gratuito para los camiones que movilizarán la tierra del derrumbe ocurrido en el km. 24 de carretera a El Salvador, hacía la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).
El apoyo durará mientras perduren los trabajos para rehabilitar el paso en la vía pública.
Solidarizados ante el desastre
Posterior al derrumbe, que limito la movilidad de los guatemaltecos residentes al área, se han sumado varias acciones que permitieron brindar apoyo desde el día del incidente.