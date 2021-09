Apple anunció su próxima presentación

Apple anunció su siguiente presentación, emocionando a los fanáticos de la tecnología.

El encuentro, que se realizará de manera virtual, lanzará sus novedades y por el momento nada se ha filtrado de lo que se hablará. Debido a la pandemia del Covid-19 tomaron la decisión de hacerlo a través de la web.

El SVP de Marketing, Greg Joswiak, compartió un tuit invitando a no perderse el evento.

Los más apegados a la marca rumoran que habría una generación de iPhone y Apple Watch: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max, además de sistemas operativos como el iOS 15. El reloj inteligente modificaría sus dimensiones y serían mayores a 40 y/o 44 milímetros.

El evento se realizará el 14 de septiembre de 2021 a las 10 de la mañana, hora de California, Estados Unidos, desde donde se hará la transmisión.

(Foto: Apple)

Estos detalles no son oficiales. Ingresa aquí para ver el evento.