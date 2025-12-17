De maquillador a referente: Pablo Del Águila tiene 26 años de éxito en la imagen

-

Conoce la increíble trayectoria de Pablo Del Águila Sosa, cosmetólogo y asesor de imagen que ha forjado a reinas de belleza y comunicadores por 26 años. Un referente de la formación profesional y el compromiso social en Guatemala.

Con una trayectoria iniciada en noviembre de 1999, Pablo Andrés del Águila Sosa, se ha consolidado como una figura influyente en el ámbito de la belleza, la imagen y la formación profesional.

Es cosmetólogo, asesor de imagen, maquillador y capacitador, ha sido parte de certámenes nacionales e internacionales y ha formado a comunicadores, presentadores y modelos durante más de dos décadas.

Inicios de su carrera antes de consolidarse como fuerte exponente en el mercado. (Foto: Cortesía)

"Comencé hace 26 años con una visión que hoy es una realidad. También llevo con honra el haber representado a mi país como conferencista en distintos países, llevando mi arte y mi experiencia a otros escenarios", expresó.

Entre sus aportes destacan su papel como patrocinador oficial de Miss Guatemala Universo, organizador de Miss Imagen Guatemala y colaborador en la elección de la Reina Nacional de Independencia. Su experiencia lo ha llevado a recorrer Centroamérica, Sudamérica y México, donde ha representado al país ante equipos y audiencias especializadas.

Disfruta mucho compartir sus conocimientos con otras personas. (Foto: Cortesía)

"Me llena el alma ver a tantas reinas de belleza convertidas en madres, esposas, empresarias y mujeres plenas. Me honra haber impulsado a presentadores, artistas, comunicadores y personas que encontraron su voz gracias a un pequeño empujón en el momento justo".

Ha sido parte de los Concursos de belleza como el Miss Teen Guatemala. (Foto: Cortesía)

Visión de trabajo

Su trabajo también ha estado ligado a proyectos de relaciones públicas y a causas sociales, áreas que considera esenciales para generar oportunidades reales.

"Me encuentro en la búsqueda de nuevos proyectos" y señala que le preocupa la situación de quienes viven en riesgo, recalcando la importancia de mantener empatía con las personas que menos tienen.

Además, ha participado en cuatro campañas políticas en la parte organizacional y logística, aportando estrategia y estructura. A las nuevas generaciones les aconseja formarse con profesionalismo, evitar rivalidades innecesarias y trabajar siempre con dignidad, autenticidad y pasión.

A Pablo del Águila le gusta apoyar causas sociales. (Foto: Cortesía)

"Agradezco profundamente a quienes me han tomado en cuenta en el mundo del arte, la música, la ornamentación, y también en el mundo devocional, donde mi sensibilidad y mi estilo han tenido espacio para florecer", refiere.

Del Águila no sabe cuánto tiempo más Dios le me permitirá continuar en esta vida, pero ya sea largo o corto el tiempo que le quede, está convencido en que siempre dará lo mejor de si para quienes han querido caminar con él, aconsejarle, acompañarlo o simplemente compartir un tramo de la vida a su lado.