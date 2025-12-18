Los días que estarán cerrados los bancos por descanso de Navidad

Los asuetos corresponden a la próxima Nochebuena y Navidad.
La Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadas, casas de cambio y microfinancieras, puedan cerrar el miércoles 24 de diciembre al mediodía.
Esto por el asueto que corresponde a la Nochebuena, según informó la Superintendencia de Bancos (SIB).
De igual manera, el jueves 25 de diciembre pueden permanecer cerradas las entidades mencionadas por el asueto por Navidad.
Adicional, queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencias, ventanilla especial o similar, señaló la SIB.
El listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante los asuetos, podrá consultarse a partir del 24 de diciembre, en el sitio web: www.sib.gob.gt.
Además, el miércoles 24 a partir del mediodía y el jueves 25 de diciembre, las oficinas de la Superintendencia de Bancos permanecerán cerradas.