Los días que estarán cerrados los bancos por descanso de Navidad

  • Por Geber Osorio
17 de diciembre de 2025, 19:59
Las agencias bancarias y demás entidades podrán atender solamente hasta el mediodía del miércoles 24 de diciembre. (Foto ilustrativa: istock)

Las agencias bancarias y demás entidades podrán atender solamente hasta el mediodía del miércoles 24 de diciembre. (Foto ilustrativa: istock)

Los asuetos corresponden a la próxima Nochebuena y Navidad.

La Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadas, casas de cambio y microfinancieras, puedan cerrar el miércoles 24 de diciembre al mediodía.

Esto por el asueto que corresponde a la Nochebuena, según informó la Superintendencia de Bancos (SIB).

De igual manera, el jueves 25 de diciembre pueden permanecer cerradas las entidades mencionadas por el asueto por Navidad.

Adicional, queda a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencias, ventanilla especial o similar, señaló la SIB.

El listado de agencias bancarias que prestarán servicio especial durante los asuetos, podrá consultarse a partir del 24 de diciembre, en el sitio web: www.sib.gob.gt.

Además, el miércoles 24 a partir del mediodía y el jueves 25 de diciembre, las oficinas de la Superintendencia de Bancos permanecerán cerradas.

Comunicado oficial de la Superintendencia de Bancos. (Foto: SIB)
Comunicado oficial de la Superintendencia de Bancos. (Foto: SIB)

