Justin Bieber inicia pelea en plena vía pública

Justin Bieber fue protagonista de una pelea callejera donde recibió un puñetazo en la cara durante una confrontación con un hombre, alguien grabó el momento y se hizo viral.
En el clip publicado por el medio TMZ se ve al al cantante discutir hasta que inicia el momento violento, en cuestión de segundos, el intercambio verbal se transforma en una agresión hasta que Bieber cae al suelo.
Su esposa Hailey Bieber fue testigo del desagradable momento, ella se quedó quieta y visiblemente afectada por la situación. El incidente ocurre tras un largo periodo del intérprete lejos del escándalo.
Justin había estado concentrado en su vida familiar y el cuidado de su salud fuera de los focos, expresando su fe.
Hasta el momento no ha dado declaraciones públicas de lo ocurrido o explicado cuál fue el origen de este acto de violencia.
