Locura para obtener entradas a show de Shakira en El Salvador

-

Los fanáticos centroamericanos atraviesan una larga espera para ingresar al sitio y comprar sus entradas para el "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira en El Salvador.

OTRAS NOTICIAS: Inicia la venta de entradas para shows de Shakira en El Salvador

El tiempo para obtener los boletos es de hasta 4 horas, debido a la alta demanda, por ello las páginas han creado una especie de "fila virtual" para que todos tengan la oportunidad de conseguir su lugar en el imperdible show.

La colombiana visitará el país centroamericano el 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Mágico González.

Tras una larga espera los entusiastas de la región pueden disfrutar de la presencia de la estrella mundial en el "El Pulgarcito de América".

"Estamos experimentando un gran volumen de tráfico, por ello usamos un acceso virtual especial para limitar el número de usuarios n el sitio al mismo tiempo, esto asegurará que tengas la mejor experiencia en línea", se lee al ingresar al sitio de Fun Capital.

Si ingresaste, espera con mucha calma para poder accesar a tus lugares favoritos.

Acerca del tour de Shakira

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es la séptima gira mundial de la colombiana, con la que promociona su álbum homónimo de 2024, marcando su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia, convirtiéndose en un éxito masivo con entradas agotadas, shows en estadios, y un recorrido por América y Europa.

En ella destacan invitados especiales como Alejandro Sanz, y la interpretación de sus grandes éxitos junto a temas nuevos, consolidándose como una de las giras latinas más esperadas de la historia.

Obtén tus entradas

En el sitio oficial de El Salvador, ya pueden obtener sus entradas en Fun Capital, ingresa aquí.

En Guatemala puedes obtenerlas de manera oficial a través de Ticket Asa. Ingresa aquí.

Así lucen las páginas: