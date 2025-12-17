BAC festeja a sus ganadores fieles a sus promociones 2025

-

Durante todo el año, BAC Guatemala anuncia diversas promociones, descuentos, sorteos y premios para sus clientes, ya sea por su fidelidad ahorrando, por el uso de sus diversas Tarjetas BAC o American Express.

Los premios se traducen en experiencias inolvidables para quienes siguen fieles a BAC, llevándolos de crucero, viajes todo pagado, a disfrutar de la Final de la Champions League o del Super Bowl.

Por lo tanto, con el objetivo de evidenciar la transparencia en cada una de sus promociones y también para agradecer la credibilidad como lealtad depositada en la banca, BAC realizó un coctel para celebrar a sus ganadores del 2025.

“ Recordar es volver a vivir, y esta noche quisimos revivir esas experiencias que compartimos con nuestros clientes y comunicarles que en BAC cumplimos con lo prometido ” José Carlos Barrios , vicepresidente de Estrategia Comercial y Mercadeo de BAC Guatemala.

Entre los momentos recordados fue la entrega del Golden Ticket. BAC Guatemala, es uno de los patrocinadores de diversos conciertos en el país, por lo que brinda la oportunidad a sus clientes de participar para ganar 12 entradas dobles para asistir a los conciertos del año.

La ganadora del 2025 fue Victoria Martínez Jiménez, quien participó y ganó en la promoción al utilizar su Tarjeta American Express de Walmart, compartiendo que el primer concierto que disfrutó fue el de Ana Gabriel y en mayo celebrará su cumpleaños junto a Ed Sheeran.

“ Invito a todos los guatemaltecos que hagan uso de las tarjetas de crédito de BAC porque sus promociones son reales, además de tener buenos beneficios ” Alejandra Victoria Martínez , ganadora.

BAC invita a los guatemaltecos a que abran su cuenta de ahorro, monetaria, a solicitar sus Tarjetas Bac o American Express para participar en las promociones del 2026.