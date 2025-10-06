Versión Impresa
Aprovecha la "Jornada móvil de emisión de pasaportes" en Jalapa

  • Por Selene Mejía
06 de octubre de 2025, 12:23
La jornada móvil de emosión de pasaportes se llevará a cabo en Jalapa, conoce las fechas. (Foto: Instituto guatemalteco de migración)

La jornada móvil de emosión de pasaportes se llevará a cabo en Jalapa, conoce las fechas. (Foto: Instituto guatemalteco de migración)

El Instituto Guatemalteco de Migración realizará la jornada móvil de emisión de pasaportes, con el fin de garantizar el fácil acceso a quienes deseen adquirirlo. 

Esta semana podrás obtener tu pasaporte en Jalapa, estos son los datos a tomar en cuenta si estás interesado en realizar el trámite en este departamento.  

Ahora podrás obtener tu pasaporte sin tener que trasladarte a las sedes de ciudad de Guatemala, Chiquimula, Zacapa o Escuintla. 

jalapa emisión pasaporte
Foto: Oficial.

Trámites migratorios que podrás realizar en la jornada móvil

Pasaportes. 

Residencias temporales y permanentes. 

Visa de turista o viajero.

Prórroga de visa de turista.

Actualización de datos.

Certificaciones y constancias.

Garantes guatemaltecos.

Emisión de pasaportes en Jalapa

La móvil de Migración se encontrará en el municipio de San Pedro Pinula, del martes 7 al jueves 9 de octubre de 2025, en el Polideportivo Barrio San José, de 7:00 a. m. a 03:00 p. m.

Fecha de entrega de pasaportes

Los pasaportes serán entregados en el Polideportivo Barrio San José, el martes 14 y miércoles 15 de octubre de 7:00 a. m. a 03:00 p. m. y el jueves 16 de octubre de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.

jornada movil emisión pasaportes jalapa 1


