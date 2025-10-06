Aprovecha la "Jornada móvil de emisión de pasaportes" en Jalapa

El Instituto Guatemalteco de Migración realizará la jornada móvil de emisión de pasaportes, con el fin de garantizar el fácil acceso a quienes deseen adquirirlo.
OTRAS NOTICIAS: Pasaporte guatemalteco: costos, vigencia y trámite en línea
Esta semana podrás obtener tu pasaporte en Jalapa, estos son los datos a tomar en cuenta si estás interesado en realizar el trámite en este departamento.
Ahora podrás obtener tu pasaporte sin tener que trasladarte a las sedes de ciudad de Guatemala, Chiquimula, Zacapa o Escuintla.
Trámites migratorios que podrás realizar en la jornada móvil
Pasaportes.
Residencias temporales y permanentes.
Visa de turista o viajero.
Prórroga de visa de turista.
Actualización de datos.
Certificaciones y constancias.
Garantes guatemaltecos.
EN CONTEXTO: Anuncian una nueva jornada móvil de emisión de pasaportes
Emisión de pasaportes en Jalapa
La móvil de Migración se encontrará en el municipio de San Pedro Pinula, del martes 7 al jueves 9 de octubre de 2025, en el Polideportivo Barrio San José, de 7:00 a. m. a 03:00 p. m.
Fecha de entrega de pasaportes
Los pasaportes serán entregados en el Polideportivo Barrio San José, el martes 14 y miércoles 15 de octubre de 7:00 a. m. a 03:00 p. m. y el jueves 16 de octubre de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.
MIRA: