Pasaporte guatemalteco: costos, vigencia y trámite en línea

El trámite de pasaporte en Guatemala requiere cita, pago en banco y documentos básicos. Aquí te contamos cómo hacerlo.

Obtener o renovar un pasaporte es un trámite indispensable para quienes desean viajar al extranjero. El proceso debe hacerse de manera ordenada y cumpliendo con los requisitos que establece el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

De acuerdo con la información del portal web oficial del IGM, el pasaporte tiene un costo de 50 dólares, equivalentes a un promedio de Q375 para una vigencia de cinco años y US $85 (unos Q640), para una vigencia de diez años, pagos que se efectúan únicamente en bancos autorizados.

Todos los guatemaltecos pueden optar por el pasaporte. (Foto: archivo)

El primer paso es programar la cita en línea, pues el interesado debe ingresar al portal oficial del IGM (www.igm.gob.gt) y seleccionar la opción de emisión de pasaportes. El sistema asigna fecha y hora, además de generar un formulario de solicitud.

Después se tiene que generar e imprimir el formulario, este documento debe imprimirse, firmarse y llevarse el día de la cita.

Los centros de emisión de pasaporte también pueden encontrarse en algunos departamentos. (Foto: archivo)

Posterior hay que hacer el pago correspondiente según la vigencia seleccionada, se debe cancelar el monto en bancos autorizados y conservar el comprobante original.

Por último, la persona debe presentarse a la cita. El solicitante debe acudir puntualmente al Centro de Emisión de Pasaportes con los documentos requeridos.

Tramitar tu pasaporte es ágil y sencillo. (Foto: archivo)

Toma nota

Los documentos necesarios son: formulario de solicitud impreso y firmado, DPI vigente en original y copia (ambos lados en una sola hoja), comprobante de pago original y en caso de renovación, una copia de la hoja de datos del pasaporte anterior.

En el portal oficial del IGM, se les recuerda a los ciudadanos que la puntualidad es clave para no perder la cita. Se recomienda llegar al menos 10 o 15 minutos antes.

Con este procedimiento, el Instituto Guatemalteco de Migración busca agilizar los trámites y garantizar un servicio ordenado a la población que requiere viajar fuera del país.