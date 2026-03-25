Aprueban en primer debate proyecto para instalar E10 en Panamá

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Representantes del sector energético en Panamá defendieron la propuesta al considerar que podría generar beneficios económicos, ambientales y nuevas fuentes de empleo.

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En Guatemala el próximo 30 de junio entrará en vigencia el acuerdo que establece la implementación de gasolina E10, una medida que busca reducir emisiones y diversificar el consumo de combustibles. En este contexto, otros países de la región también comienzan a avanzar en la misma línea.

Este es el caso de Panamá, país en donde la Asamblea Nacional aprobó en primer debate un proyecto de ley que obligaría a usar E10 en los vehículos.

La iniciativa fue aprobada en primer debate con una votación dividida en la Comisión de Comercio de Panamá. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En dicha república, la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Panamá dio luz verde, en primer debate, a un proyecto de ley que establece la mezcla obligatoria de gasolina E10 en todo el país.

La iniciativa, identificada como proyecto de ley 443, plantea que el combustible que se comercialice incluya este componente de origen vegetal, utilizado como aditivo para mejorar la combustión. La propuesta fue aprobada con el respaldo de la mayoría de los diputados de la comisión, aunque no estuvo fuera de cuestionamientos.

Durante la discusión, algunos legisladores intentaron introducir cambios para eliminar el carácter obligatorio de la medida y reforzar la protección al consumidor, pero estas modificaciones no prosperaron.

Además, representantes del sector energético defendieron la propuesta al considerar que podría generar beneficios económicos, ambientales y nuevas fuentes de empleo, estimando incluso la creación de miles de puestos de trabajo en torno a la producción de etanol.

Panamá avanza con un proyecto de ley que propone mezclar gasolina con 10% de etanol. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Durante el análisis, surgieron advertencias sobre posibles acciones legales si la normativa se aprueba en su forma actual, así como preocupaciones de algunos sectores sobre el impacto de la medida.

Sin embargo, entre los puntos a favor, se menciona su potencial para generar empleo, impulsar el desarrollo del sector agrícola y aportar beneficios ambientales, además de contribuir a mitigar los efectos de la volatilidad de los combustibles tradicionales.

Con su aprobación en esta primera fase, el proyecto deberá pasar ahora al segundo debate, donde será analizado por el pleno de la Asamblea Nacional antes de su posible aprobación como ley.