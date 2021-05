Este podría ser el nombre de la hija de Meghan y Harry, según apuestas

Tanto expertos como fanáticos de la realeza británica lanzaron sus apuestas acerca del nombre que llevará la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry.

A pesar de que Meghan Markle y el príncipe Harry no han revelado cómo llamarán a la bebé que esperan, expertos en temas de la realeza aseguran que podrían darle un nombre que rendiría tributo a un integrante especial de la familia real británica.

Jessica O'Reilly, portavoz de la empresa Ladbrokes, especializada en apuestas en el Reino Unido, contó a la revista People cuál es el nombre por el que muchos se inclinan.

"El apoyo es para baby Philippa, y no da señales de amainar", indicaron

¿Por qué? porque rendiría tributo al fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quien murió 9 de abril, a sus 99 años.

Según O'Reilly, las apuestas son de 3 a 1 en favor de ese nombre. Mientras que otros afirman que le llamarían Diana, en memoria de la princesa Diana, y Elizabeth, en honor a su Majestad.

Aunque el nombre Philippa sigue estando a la delantera: "Nos hemos visto forzados a reducir las probabilidades nuevamente de que este será el nombre de la hija de Harry y Meghan", afirmó la especialista.