Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Impulsan prueba de conocimientos para certificar el ciclo básico en 2026

  • Por Susana Manai
20 de diciembre de 2025, 21:26
La Prueba de Habilidades Básicas 2026 permitirá validar oficialmente los conocimientos de quienes no cuentan con el certificado de tercero básico. (Foto ilustrativa: Istock)

La Prueba de Habilidades Básicas 2026 permitirá validar oficialmente los conocimientos de quienes no cuentan con el certificado de tercero básico. (Foto ilustrativa: Istock)

El proceso reconoce estudios previos y abre el camino para continuar la formación académica o mejorar el acceso al empleo. 

TE PUEDE INTERESAR: Estos serán los asuetos y feriados para el 2026 

El Ministerio de Educación (Mineduc) ofrecerá en 2026 una nueva oportunidad para que jóvenes y adultos a partir de los 15 años certifiquen su ciclo básico; tanto para personas guatemaltecas como extranjeras.

Según datos del Mineduc parte de los requisitos son los siguientes para cada grupo:

  • Guatemaltecos: Adolescentes, jóvenes y adultos de 15 años que no estudiaron en el año 2025 y su último grado promovido es segundo básico, primera etapa, cualquier grado o etapa anterior. 
  • Extranjeros: Adolescentes, jóvenes y adultos extranjeros, de 15 años en adelante, que no cuenten con algún documento que acredite tercero básico/noveno grado o su equivalente en el Sistema Educativo Nacional.  

La Prueba de Habilidades Básicas 2026 permitirá validar oficialmente los conocimientos de quienes no cuentan con el certificado de tercero básico. (Foto ilustrativa: Istock)
La Prueba de Habilidades Básicas 2026 permitirá validar oficialmente los conocimientos de quienes no cuentan con el certificado de tercero básico. (Foto ilustrativa: Istock)

A través de la Prueba de Habilidades Básicas, los participantes podrán demostrar sus conocimientos y obtener una certificación oficial que respalde sus estudios previos.

Contar con un certificado oficial puede marcar una diferencia importante, pues facilita el acceso a otros niveles de estudio y fortalece las posibilidades de inserción o mejora en el ámbito laboral, indicó el Mineduc. 

Detalles 

El período de inscripción estará habilitado en el sitio web: bpm.mineduc.gob.gt/login hasta el 7 de enero de 2026 y la evaluación se realizará el 24 del mismo mes en centros educativos cercanos a las comunidades de los aspirantes. 

(Imagen: Mineduc)
(Imagen: Mineduc)

El proceso cuenta con cupo limitado, por lo que solo las personas que cumplan con los requisitos establecidos recibirán la constancia que les permitirá participar en la prueba.

(Imagen: Mineduc)
(Imagen: Mineduc)

Esta iniciativa es impulsada por el Mineduc en coordinación con la Secretaría Técnica del SICA y con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar