Impulsan prueba de conocimientos para certificar el ciclo básico en 2026

El proceso reconoce estudios previos y abre el camino para continuar la formación académica o mejorar el acceso al empleo.
El Ministerio de Educación (Mineduc) ofrecerá en 2026 una nueva oportunidad para que jóvenes y adultos a partir de los 15 años certifiquen su ciclo básico; tanto para personas guatemaltecas como extranjeras.
Según datos del Mineduc parte de los requisitos son los siguientes para cada grupo:
- Guatemaltecos: Adolescentes, jóvenes y adultos de 15 años que no estudiaron en el año 2025 y su último grado promovido es segundo básico, primera etapa, cualquier grado o etapa anterior.
- Extranjeros: Adolescentes, jóvenes y adultos extranjeros, de 15 años en adelante, que no cuenten con algún documento que acredite tercero básico/noveno grado o su equivalente en el Sistema Educativo Nacional.
A través de la Prueba de Habilidades Básicas, los participantes podrán demostrar sus conocimientos y obtener una certificación oficial que respalde sus estudios previos.
Contar con un certificado oficial puede marcar una diferencia importante, pues facilita el acceso a otros niveles de estudio y fortalece las posibilidades de inserción o mejora en el ámbito laboral, indicó el Mineduc.
Detalles
El período de inscripción estará habilitado en el sitio web: bpm.mineduc.gob.gt/login hasta el 7 de enero de 2026 y la evaluación se realizará el 24 del mismo mes en centros educativos cercanos a las comunidades de los aspirantes.
El proceso cuenta con cupo limitado, por lo que solo las personas que cumplan con los requisitos establecidos recibirán la constancia que les permitirá participar en la prueba.
Esta iniciativa es impulsada por el Mineduc en coordinación con la Secretaría Técnica del SICA y con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)