Hombre cae desde varios metros durante presentación en feria de Quetzaltenango

Un momento de celebración y tradición se convirtió en angustia cuando un participante del baile de los monos cayó desde varios metros de altura.

Un percance se registró en el municipio de Huitán, Quetzaltenango, durante la presentación del baile de los monos, una de las actividades de la feria en honor al Nacimiento del Niño Dios, celebrada cada 25 de diciembre.

De acuerdo con imágenes difundidas por la página Región Más Noticias, uno de los participantes, vestido con el atuendo característico de esta danza tradicional, se encontraba suspendido de una cuerda cuando perdió el equilibrio.

En el video se observa cómo el hombre intenta en repetidas ocasiones retomar su posición, aferrándose únicamente con las manos, sin poder estabilizarse.

Segundos después, el danzante cae desde varios metros de altura y termina impactando sobre el techo de una localidad cercana, cuya lámina se rompe parcialmente debido a la fuerza del golpe.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del afectado.

