EEUU interceptó un nuevo petrolero frente a las costas de Venezuela

El ejército estadounidense también ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico.

En las primeras horas de este sábado 20 de diciembre, las fuerzas estadounidenses interceptaron a un petrolero frente a las costas de Venezuela, como el último golpe en una campaña de presión contra Caracas, informó el gobierno estadounidense.

El ejercito de Estados Unidos ya habían incautado la semana pasada un petrolero frente a las costas del país, una operación que fue denunciada como "piratería naval" por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde septiembre se han realizado ataques aéreos en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental (Foto: AFP)

The New York Times informó que la embarcación era un petrolero con bandera panameña que transportaba crudo, había salido recientemente de Venezuela y se encontraba en aguas del Caribe.

Por aparte, Venezuela condenó que al respecto del transporte naval es el "robo y secuestro" del segundo buque petrolero y denunció la "desaparición forzada" de su tripulación, según un comunicado del gobierno.

Caracas dijo que Irán, uno de los principales aliados internacionales del presidente Maduro, ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional" de Estados Unidos, tras una llamada entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países.

Desde septiembre se han interceptado varios embarcaciones. (Foto: AFP)

Actualmente hay 11 buques de guerra estadounidenses en el Caribe: el portaaviones más grande del mundo, un buque de asalto anfibio, dos buques de transporte anfibio, dos cruceros y cinco destructores.

Asimismo, Estados Unidos ha realizado ataques aéreos contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental desde septiembre.

Los críticos han cuestionado la legalidad de los ataques, que han dejado más de 100 muertos.