Estudiantes fueron apuñalados dentro de una escuela de Los Ángeles

Tres estudiantes fueron atacados a apuñaladas dentro de una escuela ubicada en Los Ángeles.

Este miércoles 1 de noviembre, tres estudiantes fueron atacados dentro de la escuela secundaria Van Nuys, situada en Los Ángeles, Estados Unidos, según los informes del Departamento de Policía del condado.

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, los equipos acudieron al lugar de los hechos para asistir a tres estudiantes que fueron apuñalados.

Breaking News: A stabbing incident involving multiple students occurred on the campus of Van Nuys High School.#LASPD and #LAPD are onscene investigating. pic.twitter.com/6G0UzL7LZy — LA School Police (@LASchoolPolice) November 1, 2023

Así también, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles informó que cuatro adolescentes menores de 18 años recibieron asistencia médica en el lugar, de los cuales tres fueron trasladados a un hospital al presentar diversas heridas.

| ÚLTIMA HORA: Tres estudiantes fueron apuñalados en la escuela secundaria Van Nuys, en Los Ángeles, uno de ellos en estado crítico, y las autoridades están buscando al sospechoso.



La escuela está actualmente cerrada. pic.twitter.com/5aqBSUPoKS — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 1, 2023

De acuerdo con el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles, el ataque fue ocasionado luego de una pelea que se registró en un patio dentro de la institución educativa, en donde dos de los estudiantes se encontraban heridos con arma blanca y el tercero de otro tipo.

Las autoridades siguen buscando al sospechoso. De momento, la escuela se encuentra cerrada mientras se investiga el hecho.

*Con información de ABC