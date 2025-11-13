Arancel cero para el 70 % de los productos que Guatemala exporta a EE.UU.

Gobernante señala que se logró alcanzar los acuerdos por un trabajo técnico y político.
El presidente Bernardo Arévalo anunció que "más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero y la gran mayoría del resto de productos quedará con un 10 %.
El mandatario reveló la información mediante una publicación en sus redes sociales oficiales y la calificó como "buenas noticias para la economía de Guatemala".
"Luego de un proceso de intensas negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo histórico con el Gobierno de los Estados Unidos para reducir y eliminar los aranceles que fueron establecidos a todos los países del mundo en enero", afirmó el gobernante.
Arévalo señaló que "más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero" y precisó que "la gran mayoría del resto de productos quedará con un 10% de arancel".
Sin embargo, el mandatario no precisó cuáles son esos productos que si quedarán con arancel del 10 % ni tampoco señaló si hay algunos que tendrán un arancel superior a esa cifra.
"Este es el resultado de la sólida relación entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de América y nos coloca como un país aún más competitivo y más atractivo para la inversión", aseveró el presidente.
Se solicitó el listado correspondiente al Ministerio de Economía, sin embargo, se espera una respuesta al respecto.
El gobernante aseguró que "alcanzar estos acuerdos ha sido un trabajo arduo, permanente, técnico y político que ha liderado la ministra de Economía Gabriela García y su equipo".
"Estamos orgullosos de saber que los esfuerzos están dando frutos y que con toda certeza podemos decir que Guatemala está avanzando en el camino del crecimiento, del desarrollo y del bienestar", puntualizó Arévalo.
La ministra Gabriela García señaló que "este Gobierno tiene el compromiso de proteger y promover el crecimiento económico, así como el de reducir y eliminar todas las barreras que entorpecen el comercio del país".
La aplicación de una tasa del 10% por parte del gobierno estadounidense generó preocupación en el sector empresarial guatemalteco, al impactar la competitividad de productos exportados como madera y muebles para el hogar.