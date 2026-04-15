Arbeloa: "El árbitro se ha cargado la eliminatoria con la expulsión"

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Álvaro Arbeloa mostró su desacuerdo con la expulsión de Eduardo Camavinga en los minutos finales del encuentro frente al Bayern Múnich, donde el Real Madrid quedó eliminado en cuartos de la Champions.

El centrocampista francés vio la segunda amarilla en el minuto 86 por retener el balón tras una falta. Más tarde, en declaraciones a Movistar Plus, Arbeloa cuestionó la actuación del árbitro.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró.

SURREALISTA EXPULSIÓN de CAMAVINGA.



‍♂️ El colegiado le mostró la segunda amarilla por llevarse el balón tras cometer una falta. pic.twitter.com/r0Lb7MlwhM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2026

El entrenador también quiso destacar el rendimiento de su equipo y lamentó el desenlace: "Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho y los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas. Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, el trabajo que han hecho. Se han dejado el alma y volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo".

Para cerrar, Arbeloa dejó claro que el equipo debe seguir adelante pese al golpe: "Ahora a seguir. Esto es el Real Madrid. La Liga está muy complicada. Pero tenemos que seguir peleando hasta la última jornada, hasta que acabe la temporada. Tenemos un escudo que defender".