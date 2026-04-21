Arbeloa: "Deseo que Vinicius quiera quedarse más años en el Madrid"

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Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, abordó este martes la situación vivida con Vinicius durante el partido frente al Alavés, donde el brasileño fue objeto de silbidos por parte del público. El técnico no dudó en mostrar su respaldo y dejó claro que le gustaría verlo continuar en el club durante mucho tiempo.

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El contexto llega tras las críticas recibidas en el Bernabéu, especialmente después de la derrota ante el Bayern Múnich. Vinicius, junto a Camavinga, fue uno de los más señalados por la afición. Aun así, logró marcar uno de los dos goles del equipo y, al finalizar el encuentro, pidió disculpas a los seguidores.

Arbeloa fue contundente al expresar su postura: "Estoy seguro y espero y deseo que Vinicius Júnior quiera quedarse muchos años en el Real Madrid. Quiero que se quede Vinicius muchos años aquí. Es lo que me importa. Creo firmemente que Vinicius cuenta con el cariño de la afición madridista".

Además, puso en valor la actitud del jugador dentro del campo, destacando su carácter competitivo y compromiso: "No podemos negarle la actitud de querer siempre más, de intentarlo, de no esconderse. Tiene un gran valentía. Es un gran madridista, siente mucho el escudo y me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos. No tengo la sensación de que sea algo generalizado ni que pase todos los días ni que sea solo con Vinicius".

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El técnico también quiso contextualizar los silbidos dentro de la exigencia propia del club: "A mí me silbaron como signo de exigencia sabiendo lo que puede dar uno. Lo que siempre me alegra es que cambie los primeros pitos por aplausos. Lo ha hecho muchas veces y para mí es lo importante".

Por último, recordó que la presión del estadio afecta a todos los futbolistas del Real Madrid, insistiendo en que ese nivel de exigencia busca sacar la mejor versión de cada jugador.