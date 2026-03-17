Arbeloa: "Muy poca gente pensó que íbamos a ganar los dos partidos"

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El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, restó protagonismo a su papel tras la eliminación del Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones, con un marcador global de 5-1.

El entrenador destacó que el mérito principal corresponde a sus futbolistas, quienes lograron revertir la situación gracias a su desempeño, compromiso y calidad. Además, reconoció que pocos habrían anticipado que su equipo sería capaz de imponerse en ambos encuentros frente al conjunto de Pep Guardiola.

Durante la rueda de prensa, Arbeloa subrayó la dificultad de la eliminatoria, señalando que se enfrentaban a un rival de enorme nivel, tanto por la calidad de su plantilla como por la experiencia de su entrenador. Aun así, el equipo supo responder con carácter y ofrecer un gran rendimiento en una serie que calificó como muy exigente.

"Son los jugadores los que han dado la vuelta a la situación. Con su rendimiento, esfuerzo y talento. Ganar como hemos ganado aquí no es fácil. Ha sido una eliminatoria complicadísima, contra un equipo con una gran plantilla y un gran entrenador como teníamos enfrente. Muy poca gente hubiese dicho que íbamos a ganar los dos partidos", afirmó en rueda de prensa.

️ Le has ganado dos eliminatorias tanto a Mourinho y Pep Guardiola, qué te dice eso sobre ti.



️ Álvaro Arbeloa: "Que tengo unos JUGADORES que son la leche."



MI ENTRENADOR pic.twitter.com/ouYuwdiHy2 — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) March 17, 2026

Por último, Arbeloa evitó compararse con Guardiola, destacando la trayectoria y los logros del técnico rival, con una extensa carrera en la élite y numerosos títulos. Insistió en que la victoria es fruto del esfuerzo del grupo y expresó su deseo de que este éxito fortalezca al equipo, especialmente en un contexto complicado por las bajas de jugadores clave. Concluyó señalando que la unión del vestuario, entendido como una familia, ha sido una de las claves del éxito del Real Madrid en sus etapas más exitosas.

"No me atrevería decir que yo le puedo ganar nada a Guardiola, con casi 1.000 partidos en la élite, con mil trofeos ganados y en los mejores equipos de Europa. Si hemos ganado ha sido por el trabajo de los jugadores. Espero que esto nos refuerce como grupo en una situación nada fácil para nosotros, con bajas de jugadores muy importantes y siendo una familia, que es una de las claves de este Real Madrid cuando ha sido campeón", cerró.