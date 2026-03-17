¡Avanzan a cuartos! Real Madrid sepulta al City de la mano de Vinicius

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El Real Madrid continúa firme en su camino en la Champions League 2025-2026 tras sellar este martes su clasificación a los cuartos de final luego de ganarle 1-2 ante el Manchester City en el partido de vuelta de los octavos disputado en el Etihad Stadium. Con este resultado, el conjunto merengue cerró la serie con un contundente 4-1 en el global y se instaló entre los ocho mejores equipos del torneo.

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El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada y que es uno de los grandes candidatos al título europeo. Desde los primeros minutos, los blancos mostraron una propuesta ofensiva que terminó marcando el rumbo del encuentro.

El momento clave del partido llegó temprano. Al minuto 20, el portugués Bernardo Silva cometió una mano dentro del área que derivó en penal y en su expulsión, dejando al conjunto inglés con diez jugadores. Dos minutos más tarde, al 22, el brasileño Vinicius Júnior no falló desde los once pasos y adelantó al equipo madrileño en el marcador.

Sin embargo, el City reaccionó antes del descanso. El noruego Erling Haaland apareció para marcar el empate 1-1 antes del final de la primera mitad, un gol que le devolvía algo de esperanza a los citizens en la eliminatoria.

En la segunda parte, el conjunto merengue tuvo que ajustar su esquema, especialmente tras la salida del arquero Thibaut Courtois, quien abandonó el terreno de juego al minuto 46 por molestias musculares. Su lugar fue ocupado por el ucraniano Andriy Lunin, quien terminó siendo una de las figuras del partido con varias intervenciones decisivas.

@ManCityES (1) 1-2 (5) @RealMadrid

⚽ 22' @ViniJr (p)

⚽ 41' Haaland

⚽ 90'+3' @ViniJr pic.twitter.com/4DN3O23TH5 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 17, 2026

Lunin respondió con seguridad ante los intentos de Haaland y del extremo belga Jérémy Doku, sosteniendo el empate que terminó confirmando la clasificación del Madrid.

Vinicius sentenció la serie con el 2-1 en el 90+2, tras un gran centro de Carvajal que el brasileño mandó a guardar.

Los merengues enfocan ahora su atención en los próximos retos del calendario. Este fin de semana afrontará un exigente derbi frente al Atlético de Madrid por La Liga, mientras que este miércoles conocerá a su rival en los cuartos de final de la Champions, que saldrá de la serie entre el Bayern Múnich y el Atalanta.