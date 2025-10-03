Árbol cae sobre pared de una escuela y deja daños en la zona 7 capitalina

Las lluvias de este 2 de octubre provocaron la emergencia.
Derivado de las lluvias que se registraron la tarde de este jueves en la ciudad capital, un árbol cayó y provocó daños en un centro educativo.
El árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre la Escuela David Vela, ubicada en la colonia Centro América, en la zona 7 capitalina.
Por el peso y tamaño del mismo, parte de la pared de esta escuela quedó destruida y otra parte cerca de derrumbarse.
Retiran árbol
Esta noche, elementos de la Municipalidad de Guatemala acudieron para retirar este árbol y realizar la limpieza del lugar.
No se reportaron personas heridas y se confirmó que los alumnos ya no se encontraban en la escuela, porque las clases del día ya habían finalizado.