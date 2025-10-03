Árbol cae sobre pared de una escuela y deja daños en la zona 7 capitalina

-

Las lluvias de este 2 de octubre provocaron la emergencia.

Derivado de las lluvias que se registraron la tarde de este jueves en la ciudad capital, un árbol cayó y provocó daños en un centro educativo.

El árbol de grandes dimensiones se desplomó sobre la Escuela David Vela, ubicada en la colonia Centro América, en la zona 7 capitalina.

La escuela se encuentra en la colonia Centro América, zona 7 capitalina. (Foto: vecinos Kaminal Juyú)

Por el peso y tamaño del mismo, parte de la pared de esta escuela quedó destruida y otra parte cerca de derrumbarse.

Parte de la pared del centro educativo quedó destruida. (Foto: vecinos Kaminal Juyú)

Retiran árbol

Esta noche, elementos de la Municipalidad de Guatemala acudieron para retirar este árbol y realizar la limpieza del lugar.

No se reportaron personas heridas y se confirmó que los alumnos ya no se encontraban en la escuela, porque las clases del día ya habían finalizado.

