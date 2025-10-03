Derrumbe de vivienda afecta a fábrica y deja siete heridos en Mixco

Los afectados sufrieron lesiones tras el incidente y tuvieron que ser trasladados al Hospital Roosevelt.
La tarde de este 2 de octubre se registró un derrumbe de una vivienda, el cual también afectó a una fábrica que se encuentra en la colonia Jireh, en la zona 10 de Mixco.
Por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes a su llegada al lugar constataron que siete personas presentaban lesiones y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.
Las víctimas fueron identificadas como:
- Sonia Elizabeth Ambrosio Bamaca, de 48 años
- Rossana Magdalena Basa Álvarez, de 23
- Nelson Conrado Jiménez, de 43
- Olga Marina Ambrosio Ruiz, de 40
- Dayana Noemí Pasan Álvarez, de 24
- Micaela Cana, de 45
- Johana Galindo García, de 30
Estas personas fueron trasladas al Hospital Roosevelt. Un herido más fue atendido en el lugar, ya que no fue necesario su traslado al centro médico, indicaron los socorristas.
Asimismo, se realizó la evaluación estructural y se brindaron las recomendaciones a vecinos del sector, según informaron los Bomberos Voluntarios.