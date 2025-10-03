Derrumbe de vivienda afecta a fábrica y deja siete heridos en Mixco

#BrevesTGW | Los @BVoluntariosGT dieron a conocer que un derrumbe afectó una maquila en la 18 calle B, 0-25, colonia Jireh, zona 10 de Mixco. Los afectados trasladados al Hospital Roosevelt son:



✅Sonia Elizabeth Ambrosio Bámaca, de 48 años

+ pic.twitter.com/gEczUROGz6