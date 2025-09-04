¡Precaución! Árbol de grandes dimensiones cae en ruta CA-2 Occidente

Uno de los carriles está obstruido, pero el tránsito fluye.
OTRAS NOTICIAS: Caída de granizo cubre de blanco "Los Cuchumatanes"
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informa acerca de la caída de un árbol en el kilómetro 84 de la ruta CA-2 Occidente.
Esto se da en jurisdicción de Siquinalá, Escuintla, donde se encuentra obstruido el carril derecho hacia el occidente.
Personal de Provial brinda seguridad vial y realiza limpieza en el lugar, tratando de habilitar el paso vehicular.
De momento, no se ve afectado el tránsito vehicular, ya que solamente es uno de los dos carriles el que se encuentra obstruido.
En el lugar donde se produjo la caída del árbol, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales.