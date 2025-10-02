Versión Impresa
Conoce el pronóstico del clima para este jueves 2 de octubre

  • Por Geber Osorio
01 de octubre de 2025, 18:51
Insivumeh
Las mayores cantidades de lluvias se presentarían al final de la tarde. (Foto: Oscar Rivas/colaborador)

Los expertos informaron que las lluvias continuarán en estas áreas. 

Se pronostica que para este 2 de octubre se presente mucha nubosidad desde las tempranas horas del día.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó que se percibirá un ambiente cálido y húmedo.

Se prevé neblina y nublados al amanecer sobre la Franja Transversal del Norte, Caribe, Valles de Oriente y Altiplano Central.

Los nublados estarán durante la mañana en la mayor parte del territorio nacional, según informaron las autoridades.

El cielo se verá temporalmente despejado al mediodía, teniendo un aumento gradual de la nubosidad del norte al centro del país.

Los nublados se estarían presentando del norte al centro del país. (Foto: Insivumeh)
Lluvias y actividad eléctrica

Los nublados y las lluvias acompañadas de actividad eléctrica se estarán registrando al final de la tarde sobre la cadena volcánica, Altiplano Central y Valles de Oriente, detalló el Insivumeh.

Asimismo, no se descartan las lluvias en otras áreas del territorio guatemalteco, agregaron las autoridades.

Las temperaturas mínimas y máximas que se pronostican en las diferentes regiones del país. (Foto: Insivumeh)
