Familia se salva tras la caída de un árbol sobre su vivienda en Quetzaltenango

  • Con información de Julio Vásquez/Colaborador
29 de noviembre de 2025, 14:41
La casa quedó destruida debido al peso del árbol de unos 50 años de antigüedad. (Foto: Julio Vásquez/Nuestro Diario)

La familia salió momentos antes de que el viento derribara el árbol y cayera sobre la vivienda. 

Una familia perdió su vivienda luego de que un árbol de grandes proporciones cayera sobre su vivienda y la destruyera en la aldea La Unión, de Coatepeque en Quetzaltenango,.

(Foto: Julio Vásquez/Nuestro Diario)
Según los vecinos, antes del incidente se produjo un fuerte viento con llovizna, lo que provocó que el árbol colapsara y cayera en el inmueble, pero la familia no se encontraba en el lugar. 

Foto: Julio Vásquez/Nuestro Diario)
Se dio a conocer que la dueña y sus dos hijos menores, acababan de salir hacia el casco urbano del municipio, por lo que se evitó la tragedia. 

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales y pobladores lograron descombrar la casa y quitar las trozas encima del laminado.

Foto: Julio Vásquez/Nuestro Diario)
Los socorristas utilizaron motosierras, lazos, machetes, cuerdas para quitar las ramas y dieron a conocer que en el año unos 30 árboles han caído sobre viviendas y vehículos en el municipio.

Foto: Julio Vásquez/Nuestro Diario)
