Familia se salva tras la caída de un árbol sobre su vivienda en Quetzaltenango

La familia salió momentos antes de que el viento derribara el árbol y cayera sobre la vivienda.
TE PUEDE INTERESAR: Imágenes posteriores al accidente en Río Hondo, Zacapa (video)
Una familia perdió su vivienda luego de que un árbol de grandes proporciones cayera sobre su vivienda y la destruyera en la aldea La Unión, de Coatepeque en Quetzaltenango,.
Según los vecinos, antes del incidente se produjo un fuerte viento con llovizna, lo que provocó que el árbol colapsara y cayera en el inmueble, pero la familia no se encontraba en el lugar.
Se dio a conocer que la dueña y sus dos hijos menores, acababan de salir hacia el casco urbano del municipio, por lo que se evitó la tragedia.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales y pobladores lograron descombrar la casa y quitar las trozas encima del laminado.
Los socorristas utilizaron motosierras, lazos, machetes, cuerdas para quitar las ramas y dieron a conocer que en el año unos 30 árboles han caído sobre viviendas y vehículos en el municipio.