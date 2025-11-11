Árbol de grandes dimensiones cae tras fuertes vientos en ruta de Villa Canales

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la carretera del kilómetro 33, en la ruta hacia la aldea Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales, del departamento de Guatemala, este martes 11 de noviembre.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) ha indicado que esto se debe a los fuertes vientos que se han registrado en el territorio nacional.

Personal municipal como parte del sistema de la Conred han realizado los trabajos de limpieza en el área afectada, ya que quedó obstaculizada.

Por lo tanto, el personal se encuentra con apoyo de equipo especial laborando en cortar las ramas para luego retirar por completo este árbol que ha caído en el lugar.

Debido al tamaño del mismo, ambos carriles de esta carretera quedaron inhabilitados por varios minutos y ha afectado el tránsito en el sector. No se reportan personas heridas.

Ambos carriles de la carretera del kilómetro 33 de la ruta hacia Santa Elena Barillas quedó obstaculizada momentáneamente. (Foto: Conred)