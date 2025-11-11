Varios árboles se desploman en la ciudad por los fuertes vientos (videos)

Varios árboles han caído en distintos sectores de la ciudad debido a los fuertes vientos de este martes. Uno de ellos cayó sobre varios autos en zona 11.
OTRAS NOTICIAS: ¿Cuándo inauguran la pista gigante de hielo en la ciudad?
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reportó la caída de un árbol en la Calle Mariscal, 12 avenida de la zona 11.
El árbol de grandes proporciones se desplomó en la vía pública y cayó sobre varios autos.
Hasta ahora solo se reportan daños materiales.
Un carril ha quedado obstruido, autoridades ya están en el lugar.
En zona 10 y 13
En la 19 calle de la zona 10 otro árbol cayó en plena calle, hasta ahora no hay paso en el lugar.
En la avenida Las Américas y Sexta calle de la zona 13 también se reportó la caída de otro árbol que dejó parcialmente atrapado un vehículo.
Bomberos Municipales realizan labores para despejar las ramas y así liberar el vehículo.