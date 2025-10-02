Árbol de grandes dimensiones cae sobre vehículo en la Roosevelt (video)

Las intensas lluvias provocaron el incidente que obstaculiza el paso.
La tarde de este jueves se reportó la caída de un árbol de grandes dimensiones, en la calzada Roosevelt.
Esto se suscitó en el kilómetro 13.5, en la concurrida calzada, con dirección hacia el municipio de Mixco.
Un vehículo que se transitaba en el sector, quedó debajo del árbol. Sin embargo, los tripulantes del automóvil afectado se encuentran sin lesiones, según indicaron las autoridades.
La Municipalidad de Mixco informó que se coordinan personal para retirar el árbol lo más pronto posible.
En las imágenes se observa que el mismo obstaculiza al menos tres carriles completos, por lo tanto el tránsito es lento, ya que también continúan las lluvias.