Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en Chimaltenango

  • Por Geber Osorio
17 de octubre de 2025, 17:06
En el interior del automóvil se encontraban tres mujeres. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Tres mujeres se encontraban dentro del mencionado automóvil. 

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo que circulaba por el kilómetro 56.3, en la ruta que conduce hacia Los Aposentos, en Chimaltenango.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y lograron rescatar a tres mujeres que se encontraban en el interior del automóvil.

Las víctimas presentaron crisis nerviosa, pero no necesitaron de ser trasladadas a un centro asistencial, según indicaron los socorristas.

Los socorristas rescataron y atendieron a tres víctimas. (Foto: Bomberos Voluntarios)
La saturación de agua en el suelo debido a las lluvias en el sector, fue la causa de este percance, comentaron la autoridades.

El cuerpo de bomberos se encuentra trabajando en el lugar para retirar el árbol y demás obstáculos que quedaron sobre la cinta asfáltica.

El árbol obstaculizó la carretera por completo. (Foto: Bomberos Voluntarios)
