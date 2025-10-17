Árbol de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en Chimaltenango

Tres mujeres se encontraban dentro del mencionado automóvil.
OTRAS NOTICIAS: Video: así cayó un árbol de grandes dimensiones en carretera de San José Pinula
Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre un vehículo que circulaba por el kilómetro 56.3, en la ruta que conduce hacia Los Aposentos, en Chimaltenango.
Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y lograron rescatar a tres mujeres que se encontraban en el interior del automóvil.
Las víctimas presentaron crisis nerviosa, pero no necesitaron de ser trasladadas a un centro asistencial, según indicaron los socorristas.
La saturación de agua en el suelo debido a las lluvias en el sector, fue la causa de este percance, comentaron la autoridades.
El cuerpo de bomberos se encuentra trabajando en el lugar para retirar el árbol y demás obstáculos que quedaron sobre la cinta asfáltica.