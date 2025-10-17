Video: así cayó un árbol de grandes dimensiones en carretera de San José Pinula

El colapso se registró mientras personas retiraban otro árbol que cayó minutos antes a un costado.
Un árbol de grandes dimensiones cayó en la carretera que comunica de San José Pinula hacia Mataquescuintla, obstaculizando el paso.
Mientras se realizaban labores de limpieza en el área afectada, otro árbol de iguales condiciones cae repentinamente a un costado.
Debido a ese segundo incidente, se puso en peligro a quienes se encontraban retirando los obstáculos del anterior colapso.
De manera preliminar, se ha indicado que no se cuenta con personas heridas, pero se mantiene la precaución ante la posibilidad de más desprendimientos.
Autoridades han recomendado precaución tanto para los peatones como para los automovilistas que transitan en el sector.