¡Caída de árboles! Vehículos afectados debido a los fuertes vientos

Los Bomberos Voluntarios informaron sobre fuertes vientos que afectaron este viernes 12 de septiembre en Retalhuleu.

Se reportaron varios árboles de grandes dimensiones que fueron derribados por los ventarrones en la localidad, cayendo estos sobre la carretera que conduce hacia Champerico.

Los árboles se desplomaron sobre varios vehículos, por lo que socorristas se hicieron presentes al lugar de los hechos para brindar atención.

Vehículos particulares se vieron afectados ante lo acontecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Varias personas afectadas fueron rescatadas y se les brindó asistencia médica, luego de que las mismas presentaron crisis nerviosa, indicaron socorristas.

No se reportan heridos de gravedad y tampoco hubo necesidad de trasladarlos a centros hospitalarios, según indicaron los elementos bomberiles.

En la imágenes se logra observar que el paso vehicular quedó obstruido durante algunos momentos.

Un bus que transitaba en el lugar se vio afectado, cayéndole un árbol de gran tamaño. (Foto: Bomberos Voluntarios)