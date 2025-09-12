Bebé nace dentro de un automóvil en cercanías del Aeropuerto Internacional La Aurora

Los Bomberos Aeronáuticos asistieron a una madre qué inició labor de parto dentro de un automóvil en cercanías del Aeropuerto Internacional La Aurora.

El hecho se dio este viernes 12 de septiembre, mientras transitaban por el bulevar Juan Pablo II, en las cercanías de la terminal aérea, ubicada en la zona 13 capitalina.

Los elementos de socorro del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), al ser alertados de la situación, actuaron de inmediato brindando la atención prehospitalaria.

Posteriormente, se coordinó el apoyo con el cuerpo de Bomberos Voluntarios para trasladar de forma segura a la madre y a su recién nacida hacia un centro asistencial.

"Este hecho nos llena de orgullo, pues demuestra que nuestros Bomberos Aeronáuticos no solo están entrenados para atender emergencias en el entorno aeroportuario, sino que también responden con entrega ante cualquier situación que ponga en riesgo la vida", indicó la DGAC.

