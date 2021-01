ARCAS reporta primeros avistamientos de Elefante Marino del Sur

Un Elefante Marino del Sur que fue visto hace unos días en playas de El Salvador ya fue visto en las costas de Guatemala, de acuerdo con el reporte de la Asociación Rescate y Conservación de la Vida Silvestre (ARCAS).

De acuerdo con la Bióloga Marina Sofía Méndez, directora de ARCAS Hawaii, la tarde del domingo 17 de enero fue visto por primera vez proveniente del sur y que fue reportado por los comunitarios, por lo que se inició un plan para atender al animal.

“Cerca de las 3:00 de la tarde fue reportado en las playas de Hawaii, pero la gente se acercó y lo molestó, por lo que regresó al mar. A las 4:00 de la tarde fue reportado en la playa El Cebollito. Ahí se creó un cerco sanitario para evitar que las personas se acercaran mucho y que el elefante marino pudiese descansar”, explicó la bióloga Méndez.

Dicho cerco tenía un perímetro de 10 metros aproximadamente desde donde los curiosos pudieron apreciar al ejemplar, que aprovechó la orilla de la playa para descansar.

Personeros de ARCAS en Hawaii realizaron un cordón de seguridad para que el animal pudiese descansar en paz. (Foto: ARCAS)

Ante esa circunstancia, guardarrecursos y voluntarios de ARCAS montaron guardia para evitar que otras personas y animales se acercaran al elefante marino. Además, esto fue aprovechado para evaluar visualmente al animal y se identificó que es el mismo que fue visto en El Salvador días atrás.

“El elefante marino no presentaba heridas y parecía estar bien. Sin embargo, está en un proceso de cambio de pelaje, por lo que necesita tomar largos descansos. Estos animales pueden permanecer hasta semanas fuera del agua para retomar energías”, explica la bióloga Méndez.

Guardarrecursos y voluntarios cuidaron del animal durante la noche del domingo a la mañana del lunes. (Foto: ARCAS)

Perturbado

El elefante marino permaneció cerca de 17 horas durmiendo en la playa, pero la mañana del lunes 18 de enero, un helicóptero sobrevoló cerca del animal cerca de las 9:00 de la mañana, lo que provocó que se asustara y regresara al mar en busca de protección.

“De no haber sido molestado, el animal pudo haber pasado durmiendo más tiempo en este lugar, requieren de muchas horas para recuperar fuerzas”, resalta la directora de ARCAS Hawaii.

Sin embargo, cerca del mediodía del lunes fue visto en las playas de Candelaria, pero volvió nuevamente al mar. Se considera que el animal siga su ruta hacia el norte y pueda ser divisado en otras playas del país.

El elefante marino busca un lugar para descansar sin ser molestado por las personas u otros animales. (Foto: ARCAS)

“Si los pobladores llegan a ver al elefante marino, recomendamos que no se acerquen, no lo toquen, no traten de regresarlo al mar, no son agresivos, pero si se sienten amenazados se defenderán. Tampoco es recomendable tirarle agua y arena. Por favor, avisen a las autoridades locales y ARCAS (40604039) y dejen que descanse pues requiere de largos periodos para retomar sus fuerzas”, aconseja la bióloga marina Sofía Méndez.

#Ambiente se recomienda a las personas no acercarse al Elefante Marino del Sur, ya que busca un espacio para descansar.



Se aconseja a las personas no arrojarle agua o arena como se ha apreciado en imágenes que circulan en redes sociales



Video: Rudy Morales @soy_502 pic.twitter.com/ItrOBKbFCa — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) January 19, 2021

Origen

Este animal de nombre científico Mirounga leonina, es un elefante marino del sur, que habita al sur de Sudamérica. El ejemplar registrado en Guatemala es un macho juvenil.

No es la primera vez que se puede observar en Centro y Norte América, pues hay registros de avistamientos en Panamá y el Golfo de California.

Sin embargo, es la primera vez que autoridades guatemaltecas logran tener registro en las playas de la costa sur.

Las autoridades piden a la población mantenerse alejados de estos animales que solo requieren espacio y tiempo para su recuperación. (Foto: ARCAS)

A media tarde del martes, el Elefante Marino del Sur fue reportado en las playas de Puerto San José, Escuintla, por lo que piden a las personas mantenerse alejadas para que el animal pueda descansar y recuperar energías.