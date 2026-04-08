Crónica: Así se concretó la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC

-

La reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC desencadenó en una serie de manifestaciones y protestas que no impidieron la consumación por un período más al frente de la universidad estatal.

Tras una jornada tensa de manifestaciones, la reelección del rector de la Universidad de San Carlos (USAC), Walter Mazariegos, se concretó por cuatro años más, pese a las denuncias de presunto fraude.

Previo al inicio de la sesión de votación final, un grupo de electores no acreditados reclamaba su participación, luego de haber sido electos como cuerpos electorales; sin embargo, únicamente 73 de los 75 votantes se presentaron.

Cabe recordar que, en dos sesiones —una ordinaria y otra extraordinaria— celebradas el 25 de marzo y el 6 de abril, el Consejo Superior Universitario (CSU) acreditó solo a 15 de los 34 cuerpos electorales que participarían en la elección del nuevo rector.

Con ello, ya se anticipaba que la elección no solo se realizaría con 75 electores, sino que la mayoría de estos responderían a los intereses de la actual administración de la USAC, encabezada por Mazariegos, pues el CSU dejó fuera a 17 cuerpos electorales por no acreditarlos y otros dos no cumplieron con sus procesos internos de elección.

Walter Mazariegos durante la campaña para rector de 2022. (Foto: Facebook Walter Mazariegos)

Rompen quórum

En medio del hermetismo sobre si la sesión ya había iniciado, debido a que la votación se celebró a puerta cerrada, 40 minutos después de haber comenzado, el grupo de electores acreditados autodenominados "dignos" abandonó las instalaciones del centro de votación.

Al salir del recinto, se dirigieron a los cientos de estudiantes, docentes, profesionales y miembros de organizaciones sociales que esperaban en el exterior.

En su alocución, una electora profesional no catedrática del Colegio Estomatológico fue la primera en indicar que 21 de los 25 electores de oposición acreditados para votar por el CSU habían decidido romper el quórum.

Asimismo, señaló que, durante la sesión y ante los 48 electores restantes, no solo expusieron la serie de irregularidades que habían rodeado el proceso electoral de los cuerpos electorales, sino que también increparon al rector Mazariegos y lo tildaron de "usurpador".

TE PUEDE INTERESAR: Elección rector USAC: Este es el perfil de Walter Mazariegos

Indicaron, además, que al menos cuatro electores considerados de oposición decidieron permanecer en la sesión, en su mayoría representantes estudiantiles de la Facultad de Economía.

Aunado a ello, informaron que, en sus intervenciones ante el resto de electores, calificaron como ilegítima la pretensión de efectuar la votación, ya que aún estaban pendientes de resolverse acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y dos salas de lo Contencioso Administrativo, donde seguían en trámite recursos de amparo para suspender la elección del nuevo rector.

Sin embargo, aseguraron que el propio rector afirmó desconocer dichas acciones, así como la suspensión decretada por la Asamblea de Colegios Profesionales, que días antes se había pronunciado sobre la elección del cuerpo electoral de profesionales no catedráticos del Colegio de Humanidades.

Al concluir las intervenciones sobre las razones por las que decidieron romper el quórum, el grupo de electores acreditados se dirigió a la entrada principal del recinto donde se llevaría a cabo la elección del nuevo rector.

Oficializan elección

Pocos minutos después se conoció que la reelección de Mazariegos como rector de la USAC para el período 2026-2030 se había consumado con el voto favorable de 50 de 52 electores que respaldaron su continuidad. Los otros dos votos fueron nulos.

En ese mismo momento, a través de un comunicado publicado en la cuenta de Facebook de la USAC, se oficializó la reelección de Mazariegos.

En el texto se lee: "La Universidad de San Carlos de Guatemala informa a la comunidad universitaria y a la población en general que, como resultado del proceso electoral desarrollado este día, ha sido electo como rector de la Universidad de San Carlos para el período 2026-2030: M.A. Walter Ramiro Mazariegos Biolis...".

Disturbios

Al conocerse el resultado de la votación, también trascendió la presencia de una jueza de Trabajo de Sacatepéquez en las instalaciones del lugar de votación, debido a que se tenía conocimiento de que cinco estudiantes electores de oposición no habían podido salir y supuestamente eran retenidos contra su voluntad.

Antes de que los agentes de la PNC abrieran la puerta por la fuerza, la jueza de Turno de Sacatepéquez, intentó dialogar con los encargados del hotel para realizar una diligencia de exhibición personal a favor de 5 estudiantes electores a quienes se les impedía su egreso del… pic.twitter.com/MdcrUMXhGS — Soy 502 (@soy_502) April 8, 2026

Esto provocó que manifestantes exigieran, de forma airada, el ingreso de la funcionaria judicial, al punto de que fuerzas de seguridad golpearon con objetos contundentes las puertas del recinto para permitir su entrada.

En ese momento, empleados del lugar que resguardaban las instalaciones rociaron con espuma de extinguidores tanto a fuerzas de seguridad como a manifestantes.

Tensa situación en el hotel Casa Santo Domingo tras la elección de Walter Mazariesgos como rector de la Universidad de San Carlos por segundo periodo consecutivo: https://t.co/ItgZ4SiV0D



: Estuardo Paredes/Nuestro Diario pic.twitter.com/ih9ItHJV1c — Soy 502 (@soy_502) April 8, 2026 9

Finalmente, la funcionaria judicial ingresó al lugar acompañada por diputadas del cancelado partido Movimiento Semilla; entre ellas, Andrea Reyes.

Mientras esto ocurría, en otra parte de las instalaciones del hotel, personal de seguridad habría detonado armas de fuego al aire. También se observó salir de ese punto a un grupo de diputados del mismo movimiento político de las congresistas que acompañaron a la jueza.

Así fue como se vio al parlamentario Samuel Pérez, vestido de negro y completamente manchado de blanco por la espuma de los extinguidores.

Al final, luego de poco más de media hora, la jueza abandonó las instalaciones custodiada por elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP), que la condujeron hacia la sede judicial ubicada a un costado de la entrada principal del hotel.

Aunque no ofreció detalles sobre la diligencia efectuada, la funcionaria judicial se limitó a decir que el rector reelecto ya no se encontraba en el lugar.

La juez de trabajo de Sacatepéquez sale de la diligencia de exhibición personal a favor de cinco estudiantes electores que denunciaron estar retenidos en el centro de votación. (Foto: Estuardo Paredes/Soy502)

Elección paralela

Mientras se desarrollaban los disturbios, los electores autodenominados dignos tomaron la palabra y expresaron que no reconocían a Mazariegos como rector reelecto. Además, indicaron que efectuarían su propio proceso al considerar que contaban con la mayoría de electores, entre acreditados y no acreditados de oposición.

De esa cuenta, fue presentada una Junta Electoral Temporal, integrada por representantes de la sociedad civil, organizaciones sociales y autoridades indígenas, así como una única planilla encabezada por Rodolfo Chang.

Se indicó entonces que los 105 electores de oposición, acreditados y no reconocidos por el CSU, votarían para elegir a su rector, resultando electo Chang.

Conferencia de prensa

Más tarde, en una improvisada conferencia de prensa, estudiantes, docentes y profesionales no catedráticos, antes de abandonar la ciudad colonial, aseguraron públicamente que desconocían a Mazariegos como rector y, en su lugar, reconocían a Chang.

Además, señalaron que, de haber actuado con prontitud y celeridad, tanto la CC como los órganos jurisdiccionales antes mencionados, la reelección de Mazariegos no se habría consumado.

Al final, al filo de las 14:00 horas, y luego de que concluyera una ceremonia maya en el ingreso a la ciudad colonial, el paso fue despejado. Para entonces, estudiantes, docentes, profesionales no catedráticos y organizaciones sociales e indígenas ya habían abandonado el lugar.